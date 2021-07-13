ВШЭ будет пускать непривитых студентов на очные занятия только с ПЦР-тестом
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с начала учебного года будет допускать на очные занятия не переболевших коронавирусом и непривившихся студентов только с отрицательным ПЦР-тестом, сообщается на сайте вуза.
«Студенты из категории «обучающиеся в зоне риска» будут допускаться на такие занятия только с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трех календарных дней», — говорится в сообщении.
Для таких студентов и аспирантов также будет организовано дистанционное обучение, а посещение помещений и зданий вуза для них будет запрещено. При этом студенты-первокурсники из «зоны риска» будут допускаться на очные занятия до 30 сентября.
«Для них «Вышка» организует возможность вакцинироваться в университете. Таким образом, студенты, поступившие на образовательные программы этим летом, смогут приехать в московский кампус и получить все необходимые сертификаты вакцинации уже в «Вышке», — отметили в вузе.
Несовершеннолетние студенты смогут посещать аудитории, а за месяц до совершеннолетия они получат уведомление о необходимости вакцинироваться. Все студенты первого курса — вакцинированные или нет — смогут заселиться в общежития, добавили в вузе, пояснив, что для них будет организована прививочная кампания.
В конце июня Минобрнауки объявило, что вузы имеют право требовать от студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от коронавируса или о медицинском отводе.