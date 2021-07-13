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ВШЭ будет пускать непривитых студентов на очные занятия только с ПЦР-тестом

Ведомости

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с начала учебного года будет допускать на очные занятия не переболевших коронавирусом и непривившихся студентов только с отрицательным ПЦР-тестом, сообщается на сайте вуза.

«Студенты из  категории «обучающиеся в зоне риска» будут допускаться на такие занятия только с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком давности не более трех календарных дней», — говорится в сообщении.

Для таких студентов и аспирантов также будет организовано дистанционное обучение, а посещение помещений и зданий вуза для них будет запрещено. При этом студенты-первокурсники из «зоны риска» будут допускаться на очные занятия до 30 сентября.

«Для них «Вышка» организует возможность вакцинироваться в университете. Таким образом, студенты, поступившие на образовательные программы этим летом, смогут приехать в московский кампус и получить все необходимые сертификаты вакцинации уже в «Вышке», — отметили в вузе.

Несовершеннолетние студенты смогут посещать аудитории, а за месяц до совершеннолетия они получат уведомление о необходимости вакцинироваться. Все студенты первого курса — вакцинированные или нет — смогут заселиться в общежития, добавили в вузе, пояснив, что для них будет организована прививочная кампания.

В конце июня Минобрнауки объявило, что вузы имеют право требовать от студентов при заселении в общежитие справку о вакцинации от коронавируса или о медицинском отводе.

Ранее по теме: Минобрнауки рекомендовало вузам организовать вакцинацию иностранных студентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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