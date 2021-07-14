В Ульяновской области приостановили вакцинацию из-за нехватки препаратов

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин в России. В некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг. В Москве работодатели обязаны привить от коронавируса 60% работников к 15 августа. По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.