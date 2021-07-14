В Ульяновской области приостановили вакцинацию из-за нехватки препаратов
Вакцинация от коронавируса в Ульяновской области приостановлена из-за нехватки вакцины, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона. Очередная партия вакцины «Спутник V» должна поступить в регион в четверг.
«Массовая вакцинация в области приостановлена в связи с тем, что вакцина практически исчерпана, сейчас мы вакцинируем только вторым компонентом», — сообщили в министерстве.
В пресс-службе рассказали, что в регион поступило 232 942 комплекта вакцины от коронавируса. По данным на 12 июля, прививку первым компонентом вакцины сделали 226 512 человек – 38% от количества жителей области, которых планируется привить. Каждый день проходят вакцинацию 5000 человек.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин в России. В некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг. В Москве работодатели обязаны привить от коронавируса 60% работников к 15 августа. По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.