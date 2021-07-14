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В Ульяновской области приостановили вакцинацию из-за нехватки препаратов

Ведомости

Вакцинация от коронавируса в Ульяновской области приостановлена из-за нехватки вакцины, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона. Очередная партия вакцины «Спутник V» должна поступить в регион в четверг.

«Массовая вакцинация в области приостановлена в связи с тем, что вакцина практически исчерпана, сейчас мы вакцинируем только вторым компонентом», — сообщили в министерстве.

В пресс-службе рассказали, что в регион поступило 232 942 комплекта вакцины от коронавируса. По данным на 12 июля, прививку первым компонентом вакцины сделали 226 512 человек – 38% от количества жителей области, которых планируется привить. Каждый день проходят вакцинацию 5000 человек.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин в России. В некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг. В Москве работодатели обязаны привить от коронавируса 60% работников к 15 августа. По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных