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Венедиктов анонсировал голосование по обязательной вакцинации в Москве

Ведомости

Электронное голосование об обязательности вакцинации от коронавируса начнется в Москве в конце июля, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 000 голосов», — говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сфер торговли и услуг. К 15 августа работодатели обязаны привить 60% сотрудников. Подобные меры ввели власти некоторых других регионов России.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг. По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных