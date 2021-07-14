Венедиктов анонсировал голосование по обязательной вакцинации в Москве
Электронное голосование об обязательности вакцинации от коронавируса начнется в Москве в конце июля, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
«Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 000 голосов», — говорится в сообщении.
Ранее власти Москвы ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сфер торговли и услуг. К 15 августа работодатели обязаны привить 60% сотрудников. Подобные меры ввели власти некоторых других регионов России.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг. По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.