Венедиктов анонсировал голосование по обязательной вакцинации в Москве

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию работников сфер торговли и услуг. По данным Роспотребнадзора на 13 июля, в России на данный момент привито более 28,6 млн человек.