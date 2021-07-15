Российские истребители сопроводили три бомбардировщика США над Беринговым морем
Истребители МиГ-31 и Су-35 сопроводили над Беринговым морем три стратегических бомбардировщика В-52Н командования глобальных ударов ВВС США, сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной Россия.
«15 июля 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Россия три воздушные цели», — говорится в сообщении.
Российские истребители поднялись в воздух для опознания самолетов и недопущения нарушения границ России. После разворота американских бомбардировщиков от российской границы истребители совершили посадку на аэродромах базирования. Граница России не была нарушена. В центре управления обороной подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.