Российские истребители сопроводили три бомбардировщика США над Беринговым морем

Российские истребители поднялись в воздух для опознания самолетов и недопущения нарушения границ России. После разворота американских бомбардировщиков от российской границы истребители совершили посадку на аэродромах базирования. Граница России не была нарушена. В центре управления обороной подчеркнули, что полет российских самолетов выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.