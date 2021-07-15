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В Москве завели уголовное дело из-за фальшивых сертификатов о вакцинации

Ведомости

Уголовное дело завели в Москве после того, как на портал госуслуг пытались внести данные поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, чтобы получить QR-код, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.

«После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19 на порталы государственных услуг», — заявила Нефедова. Она рассказала, что в ходе проверки было установлено, что неизвестный купил заведомо фальшивые сертификаты о вакцинации. С 25 июня по 7 июля он предъявлял их на портале госуслуг, чтобы получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 000 руб., обязательные или исправительные работы либо арест на срок до шести месяцев.

6 июля сообщалось, что в Москве за неделю возбудили 14 дел о подделке ПЦР-тестов и справок о вакцинации. Позднее было возбуждено уголовное дело из-за покупки поддельного QR-кода, а также 55 уголовных дел о подделке медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации, справок о медотводе и ПЦР-тестов.

Ранее по теме: В Москве пресекли попытку сбыта поддельных справок о медотводе от прививки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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