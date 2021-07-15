В Москве завели уголовное дело из-за фальшивых сертификатов о вакцинации
Уголовное дело завели в Москве после того, как на портал госуслуг пытались внести данные поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса, чтобы получить QR-код, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.
«После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19 на порталы государственных услуг», — заявила Нефедова. Она рассказала, что в ходе проверки было установлено, что неизвестный купил заведомо фальшивые сертификаты о вакцинации. С 25 июня по 7 июля он предъявлял их на портале госуслуг, чтобы получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 80 000 руб., обязательные или исправительные работы либо арест на срок до шести месяцев.
6 июля сообщалось, что в Москве за неделю возбудили 14 дел о подделке ПЦР-тестов и справок о вакцинации. Позднее было возбуждено уголовное дело из-за покупки поддельного QR-кода, а также 55 уголовных дел о подделке медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации, справок о медотводе и ПЦР-тестов.