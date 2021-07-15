В Москве завели уголовное дело из-за фальшивых сертификатов о вакцинации

«После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19 на порталы государственных услуг», — заявила Нефедова. Она рассказала, что в ходе проверки было установлено, что неизвестный купил заведомо фальшивые сертификаты о вакцинации. С 25 июня по 7 июля он предъявлял их на портале госуслуг, чтобы получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов.