«Известия» сообщили о новой схеме телефонного мошенничества
Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана со звонком от имени службы безопасности банка. Теперь они предлагают клиентам обратиться к «личному страховому агенту», контакты которого якобы указаны в договоре, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.
«Поскольку обычно документа под рукой нет, преступники называют имя и номер сообщника, которому клиент перезванивает самостоятельно. Тот подтверждает, что деньги в опасности, а также что реквизиты «безопасного» счета корректны», – говорится в сообщении.
Одна из вариаций такой схемы – перевод денег на счет представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ), рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Таким «доверенным лицом» также может стать представитель банка, ЦБ или правоохранительных органов.
В ЦБ подчеркнули, что сотрудники финансовых организаций никогда не просят переводить деньги на другие счета, а представители крупнейших кредитных организаций напомнили, что не предоставляют услуги «личных страховых агентов» и информация о них не указывается в договоре.