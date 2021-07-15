В Крыму вновь выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в Крыму зарегистрирован 381 новый случай заражения коронавирусом, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте». Показатель стал рекордным за период пандемии.
«За 14 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 301 выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа», — говорится в сообщении.
Аксенов добавил, что тесты на коронавирус за прошедшие сутки сделали 6277 человек. За сутки выздоровели от коронавируса 418 человек, за весь период – 46 575. Глава региона призвал жителей носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и при появлении симптомов ОРВИ обращаться к врачу.
Вчера Аксенов заявил, что ситуация с соблюдением масочного режима в Крыму катастрофическая. Ранее власти Крыма запретили проводить массовые мероприятия в Ялте, Алуште, Феодосии, Симферополе и Симферопольском районе, Судаке, Джанкое и Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Там также нельзя заполнять театры и кинотеатры более чем на 50%, заведения общепита в торговых центрах могут работать лишь навынос и доставку.
Главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что Роспотребнадзор фиксирует преобладание штамма «дельта» в Крыму. В целом уровень распространения коронавируса на полуострове за месяц вырос в два раза.