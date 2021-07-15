Прокуратура запросила шесть лет условно для основателя Baring Vostok Майкла Калви

Партнеру Калви — гражданину Франции Филиппу Дельпаллю прокуратура запросила пят лет условного срока. Для директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина — 5,5 года, для еще одного партнера фонда Вагана Абгаряна — пять лет, для бывшего управляющего директора по инвестициям банка Александра Цакунова и директора ПКБ Максима Владимирова — по 4,5 года, а для бывшего директора банка «Восточный» Александра Кордичева — четыре года колонии условно.