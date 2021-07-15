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Прокуратура запросила шесть лет условно для основателя Baring Vostok Майкла Калви

Ведомости

Прокуратура попросила суд приговорить основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам условно по делу о растрате 2,5 млрд руб., передает ТАСС из зала Мещанского суда. 

«Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно», — обратился к суду прокурор.

Партнеру Калви — гражданину Франции Филиппу Дельпаллю прокуратура запросила пят лет условного срока. Для директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина — 5,5 года, для еще одного партнера фонда Вагана Абгаряна — пять лет, для бывшего управляющего директора по инвестициям банка Александра Цакунова и директора ПКБ Максима Владимирова — по 4,5 года, а для бывшего директора банка «Восточный» Александра Кордичева — четыре года колонии условно.

В обоснование своей позиции гособвинитель привел смягчающие обстоятельства: компенсация нанесенного, по мнению следствия, банку «Восточный» ущерба, наличие малолетних детей, а также положительные характеристики личности, пишет агентство. 

Президент США Джо Байден в начале июня сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным призвал отпустить гражданина Калви. 

Калви был задержан 15 февраля 2019 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» посредством схемы с участием «Первого коллекторского бюро». Майкл Калви заявил, что виной всему акционерный конфликт фонда Baring Vostok  со структурой Артема Аветисяна. 

По данным следствия, банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. 

Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).

В апреле этого года Совкомбанк закрыл сделку по покупке 88% акций «Восточного» у «Финвижн холдингс», фонда Baring Vostok и Шерзода Юсупова, сумма сделки составила 8,7 млрд руб., говорилось в отчетности Совкомбанка. Бренд банка «Восточный» прекратит существование после поглощения. 

После закрытия сделки Совкомбанк объявил о докапитализации «Восточного» на 7 млрд руб., чтобы укрепить его финансовое положение. Докапитализация не входила в сделку, отмечали в компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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