Аэропорт «Шереметьево» подтопило из-за дождей

Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра до 17 м/с в Москве с 13.00 до 23.00 15 июля. О грозе и граде также предупредили жителей Московской области. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве сегодня ожидается гроза, ливень и град размером до 3 см.