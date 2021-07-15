Аэропорт «Шереметьево» подтопило из-за дождей
Часть территории аэропорта «Шереметьево» подтоплена из-за дождей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Местами подтоплена территория аэропорта "Шереметьево", самолеты стоят в воде», – говорится в сообщении. О подтоплении взлетных полос со ссылкой на представителей экстренных служб также сообщили «РИА Новости». По данным агентства, взлет и посадка проходят в штатном режиме.
Очевидцы сообщили «Интерфаксу», что из-за затопления некоторые самолеты не смогли зайти на посадку. Последствия ливня ликвидирует спецтехника аэропорта.
Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра до 17 м/с в Москве с 13.00 до 23.00 15 июля. О грозе и граде также предупредили жителей Московской области. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве сегодня ожидается гроза, ливень и град размером до 3 см.