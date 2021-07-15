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Аэропорт «Шереметьево» подтопило из-за дождей

Ведомости

Часть территории аэропорта «Шереметьево» подтоплена из-за дождей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Местами подтоплена территория аэропорта "Шереметьево", самолеты стоят в воде», – говорится в сообщении. О подтоплении взлетных полос со ссылкой на представителей экстренных служб также сообщили «РИА Новости». По данным агентства, взлет и посадка проходят в штатном режиме.

Очевидцы сообщили «Интерфаксу», что из-за затопления некоторые самолеты не смогли зайти на посадку. Последствия ливня ликвидирует спецтехника аэропорта.

Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра до 17 м/с в Москве с 13.00 до 23.00 15 июля. О грозе и граде также предупредили жителей Московской области. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве сегодня ожидается гроза, ливень и град размером до 3 см.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных