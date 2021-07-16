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Эксперт рассказал о случаях мошенничества с выплатами семьям с детьми

Ведомости

Кибермошенники, которые предлагают очередные государственные выплаты, активизировались на фоне объявления о выплатах родителям школьников, за первую половину июля эксперты выявили 170 фейковых сайтов с подобными предложениями, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгения Волошина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей школьного возраста по 10 000 руб. Заявление на выплату можно подать с 15 июля, перечислять деньги начнут 16 августа.

«Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления», — сообщил Волошин. По его словам, эксперты пока не выявили сайты, полностью посвященные выплатам на школьников. Мошенники в целом предлагают якобы выплаты от государства.

Злоумышленники используют несколько сценариев для кражи денег. Они крадут данные банковской карты жертвы при их вводе на фишинговом сайте или просят оплатить комиссию за конвертацию валюты, налоги, оплатить юридические услуги и т.д. «Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит», — отметил он. В этом году еще не было подобных всплесков мошенничества. Предыдущий пик зафиксировали в марте, когда появилось около 87 мошеннических сайтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных