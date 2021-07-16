Эксперт рассказал о случаях мошенничества с выплатами семьям с детьми

Злоумышленники используют несколько сценариев для кражи денег. Они крадут данные банковской карты жертвы при их вводе на фишинговом сайте или просят оплатить комиссию за конвертацию валюты, налоги, оплатить юридические услуги и т.д. «Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит», — отметил он. В этом году еще не было подобных всплесков мошенничества. Предыдущий пик зафиксировали в марте, когда появилось около 87 мошеннических сайтов.