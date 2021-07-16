Эксперт рассказал о случаях мошенничества с выплатами семьям с детьми
Кибермошенники, которые предлагают очередные государственные выплаты, активизировались на фоне объявления о выплатах родителям школьников, за первую половину июля эксперты выявили 170 фейковых сайтов с подобными предложениями, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгения Волошина.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей школьного возраста по 10 000 руб. Заявление на выплату можно подать с 15 июля, перечислять деньги начнут 16 августа.
«Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления», — сообщил Волошин. По его словам, эксперты пока не выявили сайты, полностью посвященные выплатам на школьников. Мошенники в целом предлагают якобы выплаты от государства.
Злоумышленники используют несколько сценариев для кражи денег. Они крадут данные банковской карты жертвы при их вводе на фишинговом сайте или просят оплатить комиссию за конвертацию валюты, налоги, оплатить юридические услуги и т.д. «Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит», — отметил он. В этом году еще не было подобных всплесков мошенничества. Предыдущий пик зафиксировали в марте, когда появилось около 87 мошеннических сайтов.