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Прощание с Петром Мамоновым пройдет в Донском монастыре

Ведомости

Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым пройдет 17 июля в Донском монастыре, затем он будет похоронен в подмосковной Верее, сообщил ТАСС со ссылкой на вдову Ольгу Мамонову. Музыкант умер 15 июля на 71-м году жизни.

«Похороны будут часов в 16 в Верее. <…> Завтра в Донском монастыре прощание в 09:30, потом заберем его и поедем на Верейское кладбище хоронить. Верея — это город, где живем. Он там хотел быть похоронен», — рассказала Мамонова.

Мамонов с 27 июня находился в реанимации в больнице в Коммунарке с коронавирусом. По словам его жены, у музыканта было поражено 87% легких, врачи не фиксировали негативной динамики. Ранее медики даже заявили об улучшении его состояния. Последние дни он провел в коме.

Петр Мамонов – рок-музыкант, поэт и актер. В 1983 г. он основал и возглавил группу «Звуки Му». С 2015 г. выступал в составе «Совершенно Новых Звуков Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, включая фильмы «Остров», «Пыль» и «Шапито-шоу», «Такси-блюз». В 2019 г. музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

Ранее по теме: Умер музыкант Петр Мамонов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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