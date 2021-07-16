Прощание с Петром Мамоновым пройдет в Донском монастыре
Прощание с актером и музыкантом Петром Мамоновым пройдет 17 июля в Донском монастыре, затем он будет похоронен в подмосковной Верее, сообщил ТАСС со ссылкой на вдову Ольгу Мамонову. Музыкант умер 15 июля на 71-м году жизни.
«Похороны будут часов в 16 в Верее. <…> Завтра в Донском монастыре прощание в 09:30, потом заберем его и поедем на Верейское кладбище хоронить. Верея — это город, где живем. Он там хотел быть похоронен», — рассказала Мамонова.
Мамонов с 27 июня находился в реанимации в больнице в Коммунарке с коронавирусом. По словам его жены, у музыканта было поражено 87% легких, врачи не фиксировали негативной динамики. Ранее медики даже заявили об улучшении его состояния. Последние дни он провел в коме.
Петр Мамонов – рок-музыкант, поэт и актер. В 1983 г. он основал и возглавил группу «Звуки Му». С 2015 г. выступал в составе «Совершенно Новых Звуков Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, включая фильмы «Остров», «Пыль» и «Шапито-шоу», «Такси-блюз». В 2019 г. музыкант пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.