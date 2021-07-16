В Крыму третий день подряд зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19
За последние сутки в Крыму выявлено 394 новых случая заражения коронавирусом, прирост заболеваемости обновляет рекорд третий день подряд, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».
Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Крыму начало быстро расти в середине июня. Так, 15 июня в регионе зафиксировали 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 12 июля в Крыму зафиксировали 371 случай заболевания, но уже 14 июля этот рекорд был побит — в республике выявили 375 новых заболевших.
«За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа», — сообщил Аксенов. По его данным, за последние сутки 6862 человека сдали тест на коронавирус. За сутки выздоровели 225 человек, за весь период – 46 800 человек.
Ранее Аксенов заявил, что ситуация с соблюдением масочного режима в Крыму катастрофическая. Ранее власти Крыма запретили проводить массовые мероприятия в Ялте, Алуште, Феодосии, Симферополе и Симферопольском районе, Судаке, Джанкое и Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Там также нельзя заполнять театры и кинотеатры более чем на 50%, заведения общепита в торговых центрах могут работать лишь навынос и доставку.
Главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что Роспотребнадзор фиксирует преобладание штамма «дельта» в Крыму. В целом уровень распространения коронавируса на полуострове за месяц вырос в два раза.