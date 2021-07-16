Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Крыму третий день подряд зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19

Ведомости

За последние сутки в Крыму выявлено 394 новых случая заражения коронавирусом, прирост заболеваемости обновляет рекорд третий день подряд, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Крыму начало быстро расти в середине июня. Так, 15 июня в регионе зафиксировали 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 12 июля в Крыму зафиксировали 371 случай заболевания, но уже 14 июля этот рекорд был побит — в республике выявили 375 новых заболевших.

«За 15 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа», — сообщил Аксенов. По его данным, за последние сутки 6862 человека сдали тест на коронавирус. За сутки выздоровели 225 человек, за весь период – 46 800 человек.

Ранее Аксенов заявил, что ситуация с соблюдением масочного режима в Крыму катастрофическая. Ранее власти Крыма запретили проводить массовые мероприятия в Ялте, Алуште, Феодосии, Симферополе и Симферопольском районе, Судаке, Джанкое и Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Там также нельзя заполнять театры и кинотеатры более чем на 50%, заведения общепита в торговых центрах могут работать лишь навынос и доставку.

Главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что Роспотребнадзор фиксирует преобладание штамма «дельта» в Крыму. В целом уровень распространения коронавируса на полуострове за месяц вырос в два раза.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных