В Крыму третий день подряд зафиксировали рекорд заболеваемости COVID-19

Ранее Аксенов заявил, что ситуация с соблюдением масочного режима в Крыму катастрофическая. Ранее власти Крыма запретили проводить массовые мероприятия в Ялте, Алуште, Феодосии, Симферополе и Симферопольском районе, Судаке, Джанкое и Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Там также нельзя заполнять театры и кинотеатры более чем на 50%, заведения общепита в торговых центрах могут работать лишь навынос и доставку.