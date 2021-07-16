Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области

«В 12.27 мск в Главный координационный центр поиска и спасания Единой системы авиационно-космического поиска и спасания поступила информация от системы КОСПАС-САРСАТ о срабатывании аварийного маяка системы, установленного на самолете Ан-28 авиакомпании ООО «Сибирская легкая авиация» в 160 км от населенного пункта Колпашево. Взлет в 11.50 мск, на контрольную связь не вышел», — говорится в сообщении. В Росавиации уточнили, что самолет выполнял рейс из поселка Кедровый в Томск. На борту находились 3 члена экипажа и 14 пассажиров.