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Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области

Ведомости

Самолет Ан-28 с 17 людьми на борту пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области сегодня днем. Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация», сообщили «Ведомостям» в Росавиации. Позже МЧС сообщило, что самолет найден, совершил жесткую посадку, а все находившиеся на борту живы. Готовится их эвакуация.

«В 12.27 мск в Главный координационный центр поиска и спасания Единой системы авиационно-космического поиска и спасания поступила информация от системы КОСПАС-САРСАТ о срабатывании аварийного маяка системы, установленного на самолете Ан-28 авиакомпании ООО «Сибирская легкая авиация» в 160 км от населенного пункта Колпашево. Взлет в 11.50 мск, на контрольную связь не вышел», — говорится в сообщении. В Росавиации уточнили, что самолет выполнял рейс из поселка Кедровый в Томск. На борту находились 3 члена экипажа и 14 пассажиров.

«Организован поиск. Задействованы три вертолета Ми-8 и спасательная парашютно-десантная группа Колпашевской региональной поисково-спасательной базы – филиала ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр», подведомственного Росавиации», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что в район поиска перенаправлены другие вертолеты, работающие в этом районе.

Позже Координационный центр поиска и спасания сообщил об обнаружении самолета. В МЧС уточнили, что все находившиеся на борту люди живы. «Вертолет со спасателями приземлился в месте жесткой посадки самолета Ан-28. Дополнительно из Томска будут направлены вертолеты для эвакуации пассажиров», — пояснили в пресс-службе ведомства.

6 июля Ан-26, вылетевший из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение. На борту находились 28 человек, из них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. По данным предварительного расследования Росавиации, причиной крушения стала ошибка экипажа — слишком низкий заход на посадку. Кроме того, в крови погибших пилотов обнаружили алкоголь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных