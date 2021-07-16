Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области
Самолет Ан-28 с 17 людьми на борту пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области сегодня днем. Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация», сообщили «Ведомостям» в Росавиации. Позже МЧС сообщило, что самолет найден, совершил жесткую посадку, а все находившиеся на борту живы. Готовится их эвакуация.
«В 12.27 мск в Главный координационный центр поиска и спасания Единой системы авиационно-космического поиска и спасания поступила информация от системы КОСПАС-САРСАТ о срабатывании аварийного маяка системы, установленного на самолете Ан-28 авиакомпании ООО «Сибирская легкая авиация» в 160 км от населенного пункта Колпашево. Взлет в 11.50 мск, на контрольную связь не вышел», — говорится в сообщении. В Росавиации уточнили, что самолет выполнял рейс из поселка Кедровый в Томск. На борту находились 3 члена экипажа и 14 пассажиров.
«Организован поиск. Задействованы три вертолета Ми-8 и спасательная парашютно-десантная группа Колпашевской региональной поисково-спасательной базы – филиала ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр», подведомственного Росавиации», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что в район поиска перенаправлены другие вертолеты, работающие в этом районе.
Позже Координационный центр поиска и спасания сообщил об обнаружении самолета. В МЧС уточнили, что все находившиеся на борту люди живы. «Вертолет со спасателями приземлился в месте жесткой посадки самолета Ан-28. Дополнительно из Томска будут направлены вертолеты для эвакуации пассажиров», — пояснили в пресс-службе ведомства.
6 июля Ан-26, вылетевший из Петропавловска-Камчатского, потерпел крушение. На борту находились 28 человек, из них 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. По данным предварительного расследования Росавиации, причиной крушения стала ошибка экипажа — слишком низкий заход на посадку. Кроме того, в крови погибших пилотов обнаружили алкоголь.