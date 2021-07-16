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На западе Германии ввели режим военной катастрофы

Ведомости

Министерство обороны Германии приняло решение ввести на западе страны режим военной катастрофы в связи с наводнениями, заявил представитель ведомства в ходе брифинга в Берлине.

«Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

По данным на сайте минобороны, режим катастрофы объявлен, в частности, в административном округе Вульканайфель, который входит в землю Рейнланд-Пфальц. Для ликвидации последствий наводнений привлечены 850 солдат.

AFP сообщило на своей странице в Twitter, что из-за наводнений в Германии погибли 93 человека. В целом по Европе — 108, уточнило агентство со ссылкой на данные властей.

Ранее из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены. Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала ситуацию как катастрофичную и выразила соболезнования в связи с происходящим.

Ранее по теме: Около 1300 человек пропали без вести из-за наводнений в Германии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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