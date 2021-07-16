На западе Германии ввели режим военной катастрофы
Министерство обороны Германии приняло решение ввести на западе страны режим военной катастрофы в связи с наводнениями, заявил представитель ведомства в ходе брифинга в Берлине.
«Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).
По данным на сайте минобороны, режим катастрофы объявлен, в частности, в административном округе Вульканайфель, который входит в землю Рейнланд-Пфальц. Для ликвидации последствий наводнений привлечены 850 солдат.
AFP сообщило на своей странице в Twitter, что из-за наводнений в Германии погибли 93 человека. В целом по Европе — 108, уточнило агентство со ссылкой на данные властей.
Ранее из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и населенные пункты нескольких федеральных земель оказались затоплены. Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала ситуацию как катастрофичную и выразила соболезнования в связи с происходящим.