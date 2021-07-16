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Не предоставивших ПЦР-тесты россиян оштрафовали на 18 млн рублей

Ведомости

Суды оштрафовали на более 18,2 млн руб. 1482 россиянина, которые не загрузили результаты ПЦР-теста на портал госуслуг после возвращения из-за рубежа, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве напомнили, что после возвращения в Россию люди, которые не сделали прививку от коронавируса и не переболели им в течение последних шести месяцев, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. До получения результатов теста они должны соблюдать самоизоляцию. После получения результаты нужно загрузить на портал. По данным Роспотребнадзора, 3% вернувшихся из-за границы россиян не выполняют эти требования.

Согласно ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, за нарушение этого требования гражданину грозит штраф в размере до 40 тыс. руб. Если действия гражданина привели к причинению вреда здоровью других людей, размер штрафа по ч.3. ст. 6.3 КоАП составит от 150 до 300 тыс. руб. С 1 августа 2020 г. Роспотребнадзор составил 4194 протокола по этой статье. В ведомстве отметили, что решения по статье принимает суд. Туда были направлены протоколы на 3385 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных