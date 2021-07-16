Не предоставивших ПЦР-тесты россиян оштрафовали на 18 млн рублей

В ведомстве напомнили, что после возвращения в Россию люди, которые не сделали прививку от коронавируса и не переболели им в течение последних шести месяцев, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. До получения результатов теста они должны соблюдать самоизоляцию. После получения результаты нужно загрузить на портал. По данным Роспотребнадзора, 3% вернувшихся из-за границы россиян не выполняют эти требования.