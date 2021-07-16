Не предоставивших ПЦР-тесты россиян оштрафовали на 18 млн рублей
Суды оштрафовали на более 18,2 млн руб. 1482 россиянина, которые не загрузили результаты ПЦР-теста на портал госуслуг после возвращения из-за рубежа, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.
В ведомстве напомнили, что после возвращения в Россию люди, которые не сделали прививку от коронавируса и не переболели им в течение последних шести месяцев, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. До получения результатов теста они должны соблюдать самоизоляцию. После получения результаты нужно загрузить на портал. По данным Роспотребнадзора, 3% вернувшихся из-за границы россиян не выполняют эти требования.
Согласно ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, за нарушение этого требования гражданину грозит штраф в размере до 40 тыс. руб. Если действия гражданина привели к причинению вреда здоровью других людей, размер штрафа по ч.3. ст. 6.3 КоАП составит от 150 до 300 тыс. руб. С 1 августа 2020 г. Роспотребнадзор составил 4194 протокола по этой статье. В ведомстве отметили, что решения по статье принимает суд. Туда были направлены протоколы на 3385 человек.