Гидрометцентр спрогнозировал 40-градусную жару на юге России

По его словам, в Крыму ожидается 35-38 градусов тепла, в Краснодарском крае – 39-40, в Калмыкии – 42-44 градуса, в Астраханской области – 40-42 градуса, в Ростовской – 40-41 градус. Он добавил, что в первой половине недели в этих регионах сохранятся экстремально высокие температуры. В Москве с четверга, 22 июля, наступит «типичное московское лето», температура понизится до плюс 20 градусов, писал ТАСС со ссылкой на Вильфанд.