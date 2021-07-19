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Гидрометцентр спрогнозировал 40-градусную жару на юге России

Ведомости

Высокая температура сохранится на юге Европейской части России, в Калмыкии ожидается температурный рекорд – 44 градуса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«На юге европейской России по-прежнему жара, причем жара до 40 градусов. В Тамбовской, Липецкой областях 19 июля до 35 градусов. В Южном федеральном округе очень жарко. В Крыму аномальная жара с температурой выше нормы на семь градусов», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в Крыму ожидается 35-38 градусов тепла, в Краснодарском крае – 39-40, в Калмыкии – 42-44 градуса, в Астраханской области – 40-42 градуса, в Ростовской – 40-41 градус. Он добавил, что в первой половине недели в этих регионах сохранятся экстремально высокие температуры. В Москве с четверга, 22 июля, наступит «типичное московское лето», температура понизится до плюс 20 градусов, писал ТАСС со ссылкой на Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, в Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне ожидается 40-42 градуса, в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии – 38 градусов. Ранее Вильфанд сообщил, что, по предварительным прогнозам, температура на территории России будет высокой до конца лета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных