В лабораториях дали советы по сдаче тестов на антитела к коронавирусу
Исполнительный директор сети клиник «Семейный доктор» Эльвира Соколовская рассказала, что в России используется 150 различных тест-систем на антитела к коронавирусу. Они различаются по уровню чувствительности, количественной или качественной оценке иммунитета и используемым антигенам.
«Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител», — рассказал медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов. Он отметил, что у каждой тест-системы есть свои показатели измерения и референсные значения. Поэтому сравнивать результаты тестов можно, если они были сделаны в одной лаборатории одинаковым методом.
Также существуют тест-системы, которые выявляют антитела к разным антигенам и тесты на разные классы антигенов. Тест на антитела IgM может определить острую фазу заболевания коронавирусом. Антитела IgG вырабатываются через несколько недель после заражения и означают, что у пациента выработался иммунитет.