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В лабораториях дали советы по сдаче тестов на антитела к коронавирусу

Ведомости

Корректные данные о динамике количества антител к коронавирусу можно получить, если делать количественные тесты на антитела в одних и тех же лабораториях с помощью одинаковых тест-систем, сообщил РБК со ссылкой на опрошенных специалистов медицинских лабораторий.

Исполнительный директор сети клиник «Семейный доктор» Эльвира Соколовская рассказала, что в России используется 150 различных тест-систем на антитела к коронавирусу. Они различаются по уровню чувствительности, количественной или качественной оценке иммунитета и используемым антигенам.

«Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител», — рассказал медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов. Он отметил, что у каждой тест-системы есть свои показатели измерения и референсные значения. Поэтому сравнивать результаты тестов можно, если они были сделаны в одной лаборатории одинаковым методом.

Также существуют тест-системы, которые выявляют антитела к разным антигенам и тесты на разные классы антигенов. Тест на антитела IgM может определить острую фазу заболевания коронавирусом. Антитела IgG вырабатываются через несколько недель после заражения и означают, что у пациента выработался иммунитет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных