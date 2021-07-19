В лабораториях дали советы по сдаче тестов на антитела к коронавирусу

«Два результата, полученных в разное время, но выполненных одной и той же количественной методикой, можно сравнивать между собой, делать вывод, как изменился уровень антител», — рассказал медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов. Он отметил, что у каждой тест-системы есть свои показатели измерения и референсные значения. Поэтому сравнивать результаты тестов можно, если они были сделаны в одной лаборатории одинаковым методом.