В России впервые за пять дней выявили меньше 25 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 24 633 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Суточный прирост заболевших коронавирусом составил меньше 25 000 впервые за пять дней. 18 июля оперштаб сообщил о 25 018 случаях болезни.
За сутки выздоровели от вируса 18 764 пациента, умерли — 719. За весь период коронавирусом заразились 5 982 766 человек. 5 359 995 пациентов вылечились от вируса, 149 138 – умерли.
В Москве за сутки выявили 4007 новых пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии их число составило 1 467 142. В столице выздоровели от вируса 1 288 984 человека, погибли – 24 484.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом вошли, кроме Москвы, Московская область – 2504 случая заражения, Санкт-Петербург – 1938 случаев, Нижегородская область – 531, Красноярский край – 492, Воронежская и Свердловская области – по 485 случаев заражения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 34,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 31,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия – 19,4 млн, на четвертом месте Франция – 5,9 млн случаев.