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В России впервые за пять дней выявили меньше 25 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 24 633 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Суточный прирост заболевших коронавирусом составил меньше 25 000 впервые за пять дней. 18 июля оперштаб сообщил о 25 018 случаях болезни.

За сутки выздоровели от вируса 18 764 пациента, умерли — 719. За весь период коронавирусом заразились 5 982 766 человек. 5 359 995 пациентов вылечились от вируса, 149 138 – умерли.

В Москве за сутки выявили 4007 новых пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии их число составило 1 467 142. В столице выздоровели от вируса 1 288 984 человека, погибли – 24 484.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом вошли, кроме Москвы, Московская область – 2504 случая заражения, Санкт-Петербург – 1938 случаев, Нижегородская область – 531, Красноярский край – 492, Воронежская и Свердловская области – по 485 случаев заражения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 34,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 31,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия – 19,4 млн, на четвертом месте Франция – 5,9 млн случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных