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Сенатор предложила давать привившимся от коронавируса два выходных

Ведомости

Прошедшим вакцинацию от коронавируса гражданам необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила сенатор Татьяна Кусайко, слова которой передает «РИА Новости».

«Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать», — сказала она.

Кусайко напомнила, что после прививки граждане могут испытывать небольшие недомогания или повышение температуры. «Конечно, в таком случае лучше побыть дома», — отметила она.

19 июля депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прививку от коронавируса, сообщал телеканал RT со ссылкой на копию письма депутата министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Согласно предложению депутата, единовременная выплата может составить 10 000 руб.

Ранее по теме: В Госдуме предложили ввести выплату для пенсионеров за прививку от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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