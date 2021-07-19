Сенатор предложила давать привившимся от коронавируса два выходных
Прошедшим вакцинацию от коронавируса гражданам необходимо предоставлять два дополнительных выходных дня, заявила сенатор Татьяна Кусайко, слова которой передает «РИА Новости».
«Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию. Дополнительные выходные дни в день вакцинации и после могут этому способствовать», — сказала она.
Кусайко напомнила, что после прививки граждане могут испытывать небольшие недомогания или повышение температуры. «Конечно, в таком случае лучше побыть дома», — отметила она.
19 июля депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прививку от коронавируса, сообщал телеканал RT со ссылкой на копию письма депутата министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Согласно предложению депутата, единовременная выплата может составить 10 000 руб.