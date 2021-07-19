Песков заявил о доказанной эффективности мер властей Москвы в борьбе с COVID-19

По данным оперативного штаба на 19 июля, в Москве за сутки выявили 4007 новых случаев коронавируса, 7655 человек выздоровели, 103 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,4 млн заражений и свыше 24 000 летальных исходов. По общему числу случаев и суточному приросту столица занимает первое место среди регионов России. Всего в стране за сутки выявили 24 633 новых случая COVID-19, 719 человек умерли.