Песков заявил о доказанной эффективности мер властей Москвы в борьбе с COVID-19
Власти Москвы неоднократно доказывали эффективность в борьбе с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 июля в городе отменяются QR-коды для прохода в кафе и рестораны. По его словам, решение обусловлено успешным ходом вакцинации.
«Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов», — сказал Песков, комментируя отмену в столице QR-кодов для посещения кафе и ресторанов (цитата по ТАСС).
Власти регионов принимают решения, в том числе о вакцинации населения, с учетом обеспечения здоровья и жизни людей, «это основной приоритет», отметил Песков. Решения также принимаются с учетом поддержания жизнеспособности экономики. «Каждый раз это попытки нахождения золотой середины», — объяснил пресс-секретарь.
По данным оперативного штаба на 19 июля, в Москве за сутки выявили 4007 новых случаев коронавируса, 7655 человек выздоровели, 103 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,4 млн заражений и свыше 24 000 летальных исходов. По общему числу случаев и суточному приросту столица занимает первое место среди регионов России. Всего в стране за сутки выявили 24 633 новых случая COVID-19, 719 человек умерли.