Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

СМИ сообщили об обнаружении подземной тюрьмы под Санкт-Петербургом

Ведомости

В одном их разрушенных на данный момент домов коттеджного поселка «Новый Петербург» Всеволожского района Ленинградской области обнаружена заброшенная частная подземная тюрьма, сообщил портал 47news.ru. Журналисты издания заявили, что посетили это место, и опубликовали фото оттуда.

По информации СМИ, ранее дом был огорожен высоким забором. К бункеру вела подземная плита, опускавшаяся на гидравлике. В самом помещении обнаружились камеры с двухъярусными койками, закрывавшиеся на такие же замки, что были в бывшем следственном изоляторе Санкт-Петербурга «Кресты». Также журналисты нашли там пункт охраны и парковку.

За домом расположена баня. В ней представители СМИ отыскали замаскированный люк, внутри которого — широкий колодец глубиной 3-4 метра. При спуске туда была обнаружена печь. Журналисты указали, что по размерам она подходит под человеческое тело и предположили, что это крематорий. Однако точных доказательств этому портал не представил.

Со ссылкой на людей, живущих по соседству со зданием, издание заявило, что год назад в этом доме работал Следственный комитет (СК). Сейчас на территории все перерыто, уточнили журналисты.

Портал также сообщил, что первым собственником дома был петербуржец Ренат Алимзанов, который в 2004 г. вышел на пенсию в звании капитана с должности начальника оперчасти Следственного изолятора №4 в Санкт-Петербурге. В 2018 г. мужчина умер. Также журналисты заявили, что постройкой через других лиц владел некий Мкртычан из Кронштадта, который в 2010 г. сменил фамилию на Эскобар. СМИ указало, что этот человек был несколько раз судим за похищение человека группой по предварительному сговору, разбой и вымогательство.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных