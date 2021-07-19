СМИ сообщили об обнаружении подземной тюрьмы под Санкт-Петербургом

Портал также сообщил, что первым собственником дома был петербуржец Ренат Алимзанов, который в 2004 г. вышел на пенсию в звании капитана с должности начальника оперчасти Следственного изолятора №4 в Санкт-Петербурге. В 2018 г. мужчина умер. Также журналисты заявили, что постройкой через других лиц владел некий Мкртычан из Кронштадта, который в 2010 г. сменил фамилию на Эскобар. СМИ указало, что этот человек был несколько раз судим за похищение человека группой по предварительному сговору, разбой и вымогательство.