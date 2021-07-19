СМИ сообщили об обнаружении подземной тюрьмы под Санкт-Петербургом
В одном их разрушенных на данный момент домов коттеджного поселка «Новый Петербург» Всеволожского района Ленинградской области обнаружена заброшенная частная подземная тюрьма, сообщил портал 47news.ru. Журналисты издания заявили, что посетили это место, и опубликовали фото оттуда.
По информации СМИ, ранее дом был огорожен высоким забором. К бункеру вела подземная плита, опускавшаяся на гидравлике. В самом помещении обнаружились камеры с двухъярусными койками, закрывавшиеся на такие же замки, что были в бывшем следственном изоляторе Санкт-Петербурга «Кресты». Также журналисты нашли там пункт охраны и парковку.
За домом расположена баня. В ней представители СМИ отыскали замаскированный люк, внутри которого — широкий колодец глубиной 3-4 метра. При спуске туда была обнаружена печь. Журналисты указали, что по размерам она подходит под человеческое тело и предположили, что это крематорий. Однако точных доказательств этому портал не представил.
Со ссылкой на людей, живущих по соседству со зданием, издание заявило, что год назад в этом доме работал Следственный комитет (СК). Сейчас на территории все перерыто, уточнили журналисты.
Портал также сообщил, что первым собственником дома был петербуржец Ренат Алимзанов, который в 2004 г. вышел на пенсию в звании капитана с должности начальника оперчасти Следственного изолятора №4 в Санкт-Петербурге. В 2018 г. мужчина умер. Также журналисты заявили, что постройкой через других лиц владел некий Мкртычан из Кронштадта, который в 2010 г. сменил фамилию на Эскобар. СМИ указало, что этот человек был несколько раз судим за похищение человека группой по предварительному сговору, разбой и вымогательство.