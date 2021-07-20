Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам – исламский праздник, также известный как Ид аль-адха, что в переводе означает «Праздник пожертвования». Как правило, он отмечается на протяжении четырех-пяти дней спустя 70 дней после другого важнейшего для мусульман праздника – Ураза-байрам, который в этом году отмечался 13 мая.