Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщила пресс-служба Кремля.
«Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим», — говорится в поздравлении.
Президент отметил, что эти высокие гуманистические и нравственные идеалы лежат в основе всех мировых религий. Они способствуют укреплению межнационального согласия, а также сохранению культурного многообразия и самобытных традиций российского народа.
Курбан-байрам – исламский праздник, также известный как Ид аль-адха, что в переводе означает «Праздник пожертвования». Как правило, он отмечается на протяжении четырех-пяти дней спустя 70 дней после другого важнейшего для мусульман праздника – Ураза-байрам, который в этом году отмечался 13 мая.