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Путин предложил разрешить ему продлевать срок службы маршалов и генералов

Ведомости

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, в соответствии с которым он сможет при необходимости продлевать срок службы высших воинских чинов, достигших 70 лет. Такой документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения могут коснуться людей, находящихся в звании маршала, генерала армии или адмирала флота. Решать, на какой именно срок продлить им службу, будет президент страны. Для генерал-полковников и адмиралов норма останется прежней: контракт им могут продлить до 70 лет. Для лиц, имеющих другие воинские звания, порог составляет 65 лет.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что подобная инициатива обусловлена необходимостью «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими», находящимися в звании маршала, генерала армии или адмирала флота, в «отдельных случаях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных