Путин предложил разрешить ему продлевать срок службы маршалов и генералов

Изменения могут коснуться людей, находящихся в звании маршала, генерала армии или адмирала флота. Решать, на какой именно срок продлить им службу, будет президент страны. Для генерал-полковников и адмиралов норма останется прежней: контракт им могут продлить до 70 лет. Для лиц, имеющих другие воинские звания, порог составляет 65 лет.