Путин предложил разрешить ему продлевать срок службы маршалов и генералов
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, в соответствии с которым он сможет при необходимости продлевать срок службы высших воинских чинов, достигших 70 лет. Такой документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения могут коснуться людей, находящихся в звании маршала, генерала армии или адмирала флота. Решать, на какой именно срок продлить им службу, будет президент страны. Для генерал-полковников и адмиралов норма останется прежней: контракт им могут продлить до 70 лет. Для лиц, имеющих другие воинские звания, порог составляет 65 лет.
Из пояснительной записки к законопроекту следует, что подобная инициатива обусловлена необходимостью «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими», находящимися в звании маршала, генерала армии или адмирала флота, в «отдельных случаях».