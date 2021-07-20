СМИ сообщили о нападении на президента Мали
Два человека напали на временного президента Мали Ассими Гоиту во время молитвы, сообщило на своей странице в Twitter агентство AFP со ссылкой на своего журналиста, ставшего свидетелем инцидента.
Отмечается, что один из нападавших был с ножом. Другие подробности не раскрываются. Молитва проходила в большой мечети в столице Мали Бамако. Она была приурочена к празднику Курбан-байрам.
Гоита занял пост временного президента Мали в конце мая этого года в результате государственного переворота. Его предшественник Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Буба Сиссе были арестованы. Перевороту предшествовали беспорядки в стране, вызванные нарушениями при проведении парламентских выборов.