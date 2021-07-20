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Посол назвал возможный срок открытия Италии для российских туристов

Ведомости

Италия может открыться для туристов из России в сентябре, сообщил ТАСС со ссылкой на посла Италии в РФ Паскуале Терраччано.

«В данный момент эта ситуация остается неизменной и туристические путешествия все еще не разрешены, однако не исключено, что уже в сентябре, который в Италии является частью летнего сезона и остается весьма привлекательным с климатической точки зрения, обстоятельства могут измениться», — сказал Терраччано.

По его словам, решение об открытии страны зависит от уровня вакцинации россиян и показателей заболеваемости коронавирусом.

Сейчас россияне могут приехать в Италию по уважительным причинам – по работе, учебе или для лечения. Также в страну могут въехать люди с постоянным видом на жительство. Приезжающие из России в Италию должны пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус.

Россия возобновила авиасообщение с Италией 28 июня.

Ранее по теме: Посол Италии сообщил о возобновлении приема туристов из России летом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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