Посол назвал возможный срок открытия Италии для российских туристов
Италия может открыться для туристов из России в сентябре, сообщил ТАСС со ссылкой на посла Италии в РФ Паскуале Терраччано.
«В данный момент эта ситуация остается неизменной и туристические путешествия все еще не разрешены, однако не исключено, что уже в сентябре, который в Италии является частью летнего сезона и остается весьма привлекательным с климатической точки зрения, обстоятельства могут измениться», — сказал Терраччано.
По его словам, решение об открытии страны зависит от уровня вакцинации россиян и показателей заболеваемости коронавирусом.
Сейчас россияне могут приехать в Италию по уважительным причинам – по работе, учебе или для лечения. Также в страну могут въехать люди с постоянным видом на жительство. Приезжающие из России в Италию должны пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус.
Россия возобновила авиасообщение с Италией 28 июня.