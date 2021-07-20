Посол назвал возможный срок открытия Италии для российских туристов

Сейчас россияне могут приехать в Италию по уважительным причинам – по работе, учебе или для лечения. Также в страну могут въехать люди с постоянным видом на жительство. Приезжающие из России в Италию должны пройти двухнедельный карантин и сдать тест на коронавирус.