Законопроект о дистанционных медосмотрах водителей внесли в правительство

Представитель Минтранса Владимир Луговенко поддержал законопроект. Он отметил, что норма о медосмотре водителей перед работой существует со времен СССР, сейчас ее стоит поменять. Представитель Минэкономразвития Алексей Минаев добавил, что широкое распространение телемедицины позволяет сократить смертность в ДТП на 20% в регионах, где врачей нет или их очень мало.