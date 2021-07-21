Законопроект о дистанционных медосмотрах водителей внесли в правительство
Министерство здравоохранения направило в правительство законопроект о телемедицине, который позволит дистанционно проверять давление, пульс, температуру и содержание алкоголя у водителей такси, автобусов и грузовиков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на замдиректора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Максима Некрасова. Сейчас водители обязаны приходить в медкабинет в начале и конце рабочего дня, однако на деле процедура происходит преимущественно на бумаге.
После принятия закона о телемедицине водителям не нужно будет приходить в медицинский кабинет. Все необходимые показатели здоровья будут определяться дистанционно через специальный терминал, процедура займет 2-3 минуты.
В Минздраве отметили, что подделать данные приборов будет невозможно. Информация о состоянии водителя будет передаваться медработнику, который решит, допускать ли водителя к работе. Некрасов добавил, что данные будут накапливаться, чтобы можно было отследить динамику показателей и исключить возникновение профессиональных заболеваний.
Заместитель гендиректора подмосковного «Мострансавто» Екатерина Гайдо рассказала, что компания протестировала телемедицину. Доля не допущенных к работе водителей выросла с 1 до 20% по сравнению с осмотром врача. После курса лечения работники возвращались. Представитель московского «Мосгортранса» Дмитрий Ерзамаев сообщил, что в рамках пилотного проекта компания проводит 50 000 дистанционных осмотров в месяц. В начале эксперимента более 10% водителей не могли получить допуск к работе из-за давления или пульса.
Представитель Минтранса Владимир Луговенко поддержал законопроект. Он отметил, что норма о медосмотре водителей перед работой существует со времен СССР, сейчас ее стоит поменять. Представитель Минэкономразвития Алексей Минаев добавил, что широкое распространение телемедицины позволяет сократить смертность в ДТП на 20% в регионах, где врачей нет или их очень мало.