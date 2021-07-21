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Опрос показал, кто из россиян поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

Ведомости

28% россиян одобряют идею обязательной вакцинации от коронавируса, против выступили 55%, говорится в результатах исследования портала Superjob. В июне за обязательные прививки выступали 23% опрошенных, в мае – 19%. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

По данным аналитиков, чаще всего за обязательную вакцинацию высказывались россияне старше 45 лет (31%) и люди с доходом более 80 000 руб. в месяц (39%). Больше всего противников такой идеи среди людей в возрасте 25-34 года и 35-44 года – 58% и 57% соответственно. Также против обязательных прививок выступают 60% опрошенных с доходом 30 000–50 000 руб. в месяц.

Согласно результатам опроса, 26% россиян, которые еще не сделали прививку, готовы ее сделать, если это станет обязательным условием для приема на работу или для продолжения работы. 23% опрошенных планируют привиться в любом случае, 31% — ни при каких обстоятельствах не сделают прививку.

Ранее власти нескольких регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий населения. В Москве работодатели обязаны провакцинировать 60% сотрудников к 15 августа. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса до 80–90% россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных