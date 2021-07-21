Опрос показал, кто из россиян поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19
28% россиян одобряют идею обязательной вакцинации от коронавируса, против выступили 55%, говорится в результатах исследования портала Superjob. В июне за обязательные прививки выступали 23% опрошенных, в мае – 19%. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
По данным аналитиков, чаще всего за обязательную вакцинацию высказывались россияне старше 45 лет (31%) и люди с доходом более 80 000 руб. в месяц (39%). Больше всего противников такой идеи среди людей в возрасте 25-34 года и 35-44 года – 58% и 57% соответственно. Также против обязательных прививок выступают 60% опрошенных с доходом 30 000–50 000 руб. в месяц.
Согласно результатам опроса, 26% россиян, которые еще не сделали прививку, готовы ее сделать, если это станет обязательным условием для приема на работу или для продолжения работы. 23% опрошенных планируют привиться в любом случае, 31% — ни при каких обстоятельствах не сделают прививку.
Ранее власти нескольких регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий населения. В Москве работодатели обязаны провакцинировать 60% сотрудников к 15 августа. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса до 80–90% россиян.