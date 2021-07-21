Опрос показал, кто из россиян поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19

По данным аналитиков, чаще всего за обязательную вакцинацию высказывались россияне старше 45 лет (31%) и люди с доходом более 80 000 руб. в месяц (39%). Больше всего противников такой идеи среди людей в возрасте 25-34 года и 35-44 года – 58% и 57% соответственно. Также против обязательных прививок выступают 60% опрошенных с доходом 30 000–50 000 руб. в месяц.