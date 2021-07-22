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Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи

Ведомости

Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета и имущество депутата Госдумы от «Единой России» Льва Ковпака, его жены и отца – основателя сети супермаркетов «Кировский», сообщил «Коммерсантъ».

Решение суд вынес в рамках банкротного дела по заявлению конкурсного управляющего «Продовольственной компании» Константина Маркова, который пытается привлечь Ковпаков к субсидиарной ответственности. Марков считает, что фирмы Ковпаков выводили из «Продовольственной компании» деньги на счета других фирм группы компаний «Бест» (подконтрольна Ковпакам), что и стало причиной банкротства юридического лица. 

В материалах дела говорится, что депутат вывел 650 млн руб. в пользу подконтрольных ему компаний. Жена депутата Вероника Ковпак вывела деньги «Продовольственной компании» на сумму более 10 млн руб., отец, Игорь Ковпак, получил около 15 млн. Изданию не удалось получить комментарии Льва и Игоря Ковпаков. В пресс-службе сети магазинов «Кировский» отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных