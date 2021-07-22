Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета и имущество депутата Госдумы от «Единой России» Льва Ковпака, его жены и отца – основателя сети супермаркетов «Кировский», сообщил «Коммерсантъ».
Решение суд вынес в рамках банкротного дела по заявлению конкурсного управляющего «Продовольственной компании» Константина Маркова, который пытается привлечь Ковпаков к субсидиарной ответственности. Марков считает, что фирмы Ковпаков выводили из «Продовольственной компании» деньги на счета других фирм группы компаний «Бест» (подконтрольна Ковпакам), что и стало причиной банкротства юридического лица.
В материалах дела говорится, что депутат вывел 650 млн руб. в пользу подконтрольных ему компаний. Жена депутата Вероника Ковпак вывела деньги «Продовольственной компании» на сумму более 10 млн руб., отец, Игорь Ковпак, получил около 15 млн. Изданию не удалось получить комментарии Льва и Игоря Ковпаков. В пресс-службе сети магазинов «Кировский» отказались от комментариев.