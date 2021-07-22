Суд арестовал имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи

В материалах дела говорится, что депутат вывел 650 млн руб. в пользу подконтрольных ему компаний. Жена депутата Вероника Ковпак вывела деньги «Продовольственной компании» на сумму более 10 млн руб., отец, Игорь Ковпак, получил около 15 млн. Изданию не удалось получить комментарии Льва и Игоря Ковпаков. В пресс-службе сети магазинов «Кировский» отказались от комментариев.