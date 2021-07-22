В Москве повторную прививку разрешили делать во всех пунктах вакцинации

Повторную вакцинацию рекомендуется проходить через полгода после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации ревакцинацию нужно будет проходить раз в год. В оперштабе отметили, что повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту от новых штаммов вируса.