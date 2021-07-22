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В Москве повторную прививку разрешили делать во всех пунктах вакцинации

Ведомости

Ревакцинацию от коронавируса с 22 июля в Москве можно будет сделать во всех городских центрах вакцинации, сообщил оперштаб города со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

«С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации – в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои Документы" и других популярных общественных местах», — сообщила Ракова.

Повторную вакцинацию рекомендуется проходить через полгода после прививки первым компонентом. После улучшения эпидемиологической ситуации ревакцинацию нужно будет проходить раз в год. В оперштабе отметили, что повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту от новых штаммов вируса.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. В начале июля в Москве началась ревакцинация от коронавируса и вакцинация трудовых мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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