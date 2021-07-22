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Суд в Баку приговорил россиянина к 10 годам за участие в конфликте в Карабахе

Ведомости

Бакинский суд приговорил гражданина России Эдуарда Дубакова к десяти годам лишения свободы за участие в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Армении, сообщает местное издание Report.

«Дубаков приговорен к десяти годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в тюрьме строгого режима», — говорится в сообщении. После отбытия наказания Дубаков должен быть принудительно депортирован из Азербайджана. Россиянин не признал свою вину. Согласно обвинительному заключению, Дубаков незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана и принял участие в военных учениях в Кельбаджарском районе. Затем, 14 января 2021 г., он прибыл из Турции в Баку для совершения террористического акта. В ходе спецоперации он был задержан.

Россиянину предъявили обвинение по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступной группе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской республики) УК Азербайджана.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика очистила ряд районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. будут следить российские миротворцы.

Ранее по теме: Азербайджан задержал шестерых армянских военных при попытке перейти границу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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