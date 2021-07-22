Суд в Баку приговорил россиянина к 10 годам за участие в конфликте в Карабахе
Бакинский суд приговорил гражданина России Эдуарда Дубакова к десяти годам лишения свободы за участие в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Армении, сообщает местное издание Report.
«Дубаков приговорен к десяти годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в тюрьме строгого режима», — говорится в сообщении. После отбытия наказания Дубаков должен быть принудительно депортирован из Азербайджана. Россиянин не признал свою вину. Согласно обвинительному заключению, Дубаков незаконно посетил оккупированные территории Азербайджана и принял участие в военных учениях в Кельбаджарском районе. Затем, 14 января 2021 г., он прибыл из Турции в Баку для совершения террористического акта. В ходе спецоперации он был задержан.
Россиянину предъявили обвинение по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступной группе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской республики) УК Азербайджана.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика очистила ряд районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. будут следить российские миротворцы.