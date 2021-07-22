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На реставрацию фасада Петропавловской крепости понадобится около 1 млрд рублей

Ведомости

Гранитная облицовка фасада Петропавловской крепости нуждается в реставрации стоимостью около 1 млрд руб., сообщил директор Музея истории Петербурга Владимир Кириллов в интервью «Интерфаксу». Эта реставрация, по мнению Кириллова, является одной из первоочередных задач музея.

«Протяженность невского фасада крепости составляет почти 1 километр (930 погонных метров), общая площадь гранитной облицовки — более 8000 квадратных метров. На реставрацию такого объема потребуется порядка 1 млрд руб. На эти работы у музея есть согласованная с органом охраны памятников (КГИОП) проектно-сметная документация», — рассказал директор музей.

Кириллов рассказал, что стены крепости были облицованы камнем в 1780-е годы по указу императрицы Екатерины II. Для облицовки использовали крупные блоки гранита «рапакиви». С момента создания фасада только в 1950-е годы провели его частичную реставрацию, в 2019 г. — чистку стены. «То есть фактически серьезного капитального ремонта фасада не проводилось со времен Екатерины», — отметил директор. Нужно также 22 млн руб. на разработку проектно-сметной документации для реставрации крыши, фасадов и мозаичных панно в Великокняжеской усыпальнице.

Музею, по словам Кириллова, также необходимо закончить реставрацию 20 казематов Екатерининской куртины — это оборонительные сооружения в крепости. В результате этих работ музей сможет получить дополнительные выставочные площади порядка 2000 кв. м. Ориентировочная стоимость работ составляет 138 млн руб., рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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