На реставрацию фасада Петропавловской крепости понадобится около 1 млрд рублей
Гранитная облицовка фасада Петропавловской крепости нуждается в реставрации стоимостью около 1 млрд руб., сообщил директор Музея истории Петербурга Владимир Кириллов в интервью «Интерфаксу». Эта реставрация, по мнению Кириллова, является одной из первоочередных задач музея.
«Протяженность невского фасада крепости составляет почти 1 километр (930 погонных метров), общая площадь гранитной облицовки — более 8000 квадратных метров. На реставрацию такого объема потребуется порядка 1 млрд руб. На эти работы у музея есть согласованная с органом охраны памятников (КГИОП) проектно-сметная документация», — рассказал директор музей.
Кириллов рассказал, что стены крепости были облицованы камнем в 1780-е годы по указу императрицы Екатерины II. Для облицовки использовали крупные блоки гранита «рапакиви». С момента создания фасада только в 1950-е годы провели его частичную реставрацию, в 2019 г. — чистку стены. «То есть фактически серьезного капитального ремонта фасада не проводилось со времен Екатерины», — отметил директор. Нужно также 22 млн руб. на разработку проектно-сметной документации для реставрации крыши, фасадов и мозаичных панно в Великокняжеской усыпальнице.
Музею, по словам Кириллова, также необходимо закончить реставрацию 20 казематов Екатерининской куртины — это оборонительные сооружения в крепости. В результате этих работ музей сможет получить дополнительные выставочные площади порядка 2000 кв. м. Ориентировочная стоимость работ составляет 138 млн руб., рассказал он.