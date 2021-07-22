На реставрацию фасада Петропавловской крепости понадобится около 1 млрд рублей

Кириллов рассказал, что стены крепости были облицованы камнем в 1780-е годы по указу императрицы Екатерины II. Для облицовки использовали крупные блоки гранита «рапакиви». С момента создания фасада только в 1950-е годы провели его частичную реставрацию, в 2019 г. — чистку стены. «То есть фактически серьезного капитального ремонта фасада не проводилось со времен Екатерины», — отметил директор. Нужно также 22 млн руб. на разработку проектно-сметной документации для реставрации крыши, фасадов и мозаичных панно в Великокняжеской усыпальнице.