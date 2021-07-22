Правительство выделит почти 1,5 млрд рублей на выплаты семьям с третьим ребенком
Правительство России выделит почти 1,5 млрд руб. на выплаты семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«По поручению президента правительство сегодня дополнительно выделит регионам почти 1,5 млрд руб. на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».
Такие семьи будут получать средства, пока детям не исполнится три года. Размер пособия, по словам премьера, будет зависеть от конкретного региона России и равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. «Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд руб. Их получат родители более полумиллиона детей», — подчеркнул Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. Деньги выплатят на каждого ребенка.