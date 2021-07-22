Правительство выделит почти 1,5 млрд рублей на выплаты семьям с третьим ребенком

Такие семьи будут получать средства, пока детям не исполнится три года. Размер пособия, по словам премьера, будет зависеть от конкретного региона России и равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. «Всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд руб. Их получат родители более полумиллиона детей», — подчеркнул Мишустин.