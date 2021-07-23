В России за сутки выявили 23 811 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 811 человек, следует из статистики оперштаба на 23 июля. Умерли 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 078 522. Умерли за все время пандемии 152 296 человек.
Вчера, 22 июля, оперштаб сообщил о 24 471 новом случае.
В Москве за сутки выявили 3425 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7010 человек, скончались 107 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 481 296 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1965), Санкт-Петербург (+1940), Нижегородская (+536) и Свердловская (+492) области.
За сутки полностью выздоровели 22 547 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 450 004.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 192 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,2 млн случаев, Индии (более 31,2 млн), Бразилии (свыше 19,5 млн) и Франции (более 5,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.