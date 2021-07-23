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В России остался один регион с долей привитого населения меньше 10%

Ведомости

Дагестан стал единственным регионом России, в котором к концу июля привито от коронавируса меньше 10% населения, сообщил РБК со ссылкой на данные регионального правительства. Первую прививку в республике сделали 6,8% жителей, обе прививки – 4,4%.

Второе место в антирейтинге занимает Кабардино-Балкария: 11,9% населения сделали первую прививку от коронавируса, полностью привиты 7,3%. На третьем месте находится Ингушетия с показателями 13,7% и 9,74% соответственно.

Возглавила рейтинг регионов по доле привитого населения Чукотка: 38,12% жителей привиты первым компонентом вакцины, вторым – 30,6%. Второе место с небольшим отрывом заняла Белгородская область: 38,11% населения с одной прививкой и 27,4% — с обеими. На третьем месте – Чечня с показателями 36,1% и 13,2% соответственно. Подмосковье – на четвертом месте: 34,4% населения сделали первую прививку, 21,1% — вторую. Замыкает топ-5 Москва: 31,6% жителей города сделали первую прививку, 17,4% — обе.

По данным издания на 18-22 июля, всего в России прививку первым компонентом вакцины сделали 22,5% россиян, полностью привились 14,6% населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных