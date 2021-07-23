В России остался один регион с долей привитого населения меньше 10%

Возглавила рейтинг регионов по доле привитого населения Чукотка: 38,12% жителей привиты первым компонентом вакцины, вторым – 30,6%. Второе место с небольшим отрывом заняла Белгородская область: 38,11% населения с одной прививкой и 27,4% — с обеими. На третьем месте – Чечня с показателями 36,1% и 13,2% соответственно. Подмосковье – на четвертом месте: 34,4% населения сделали первую прививку, 21,1% — вторую. Замыкает топ-5 Москва: 31,6% жителей города сделали первую прививку, 17,4% — обе.