РЖД на трое суток ограничили погрузку грузов в Забайкалье
Отмечается, что инфраструктура повреждена в результате рекордных осадков. До ее восстановления не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей – Журавли Забайкальской железной дороги, а также АО «АК «Железные дороги Якутии».
Кроме того, РЖД сообщает об изменении порядка курсирования ряда пассажирских поездов, отправляющихся с 23 по 25 июля. Идущие из Москвы и Самары на Дальний Восток пассажирские поезда будут идти только до Читы, а идущие с Дальнего Востока — только до Хабаровска. «Изменения касаются поездов: 1/2 Москва – Владивосток, 61/62 Москва – Владивосток, 11/12 Владивосток – Самара, 7 Владивосток – Омск», — говорится в сообщении.
Паводки в Забайкалье начались 22 июня. Подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах, смыты пять автомобильных мостов, а также разрушен железнодорожный мост на Транссибе.