РЖД на трое суток ограничили погрузку грузов в Забайкалье

Кроме того, РЖД сообщает об изменении порядка курсирования ряда пассажирских поездов, отправляющихся с 23 по 25 июля. Идущие из Москвы и Самары на Дальний Восток пассажирские поезда будут идти только до Читы, а идущие с Дальнего Востока — только до Хабаровска. «Изменения касаются поездов: 1/2 Москва – Владивосток, 61/62 Москва – Владивосток, 11/12 Владивосток – Самара, 7 Владивосток – Омск», — говорится в сообщении.