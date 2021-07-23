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РЖД на трое суток ограничили погрузку грузов в Забайкалье

Ведомости

РЖД ограничила на трое суток погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что инфраструктура повреждена в результате рекордных осадков. До ее восстановления не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей – Журавли Забайкальской железной дороги, а также АО «АК «Железные дороги Якутии».

Кроме того, РЖД сообщает об изменении порядка курсирования ряда пассажирских поездов, отправляющихся с 23 по 25 июля. Идущие из Москвы и Самары на Дальний Восток пассажирские поезда будут идти только до Читы, а идущие с Дальнего Востока — только до Хабаровска. «Изменения касаются поездов: 1/2 Москва – Владивосток, 61/62 Москва – Владивосток, 11/12 Владивосток – Самара, 7 Владивосток – Омск», — говорится в сообщении.

Паводки в Забайкалье начались 22 июня. Подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах, смыты пять автомобильных мостов, а также разрушен железнодорожный мост на Транссибе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных