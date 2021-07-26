Суд направил якутского «шамана» Габышева на принудительное лечение
Якутский городской суд назначил принудительное лечение в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением для называющего себя шаманом Александра Габышева, сообщил ТАСС.
«Суд на основании психолого-психиатрической экспертизы постановил назначить Габышеву принудительные меры медицинского характера с интенсивным наблюдением», — сообщили в суде. Этого требовал прокурор в ходе прений сторон.
Такое решение принято в рамках уголовного дела о применении силы к сотруднику Росгвардии (ст. 318 УК РФ). Дело возбудили в феврале 2021 г. По версии следствия, в январе «шаман» ранил силовика во время принудительной госпитализации в психдиспансер. В марте психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. В данный момент Габышев находится в психиатрическом стационаре.
В марте 2019 г. Габышев пошел пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». За полгода он прошел около 3000 км из 8000 км. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года. 19 сентября Габышева задержали сотрудники правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбудили дело о публичных призывах к экстремизму (ч.1 ст. 280 УК). Позже мужчина объявил о возобновлении похода, но почти сразу его снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.
12 мая Габышева принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер. 29 мая он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. После этого комиссия признала его опасным для себя и окружающих, а Якутский городской суд разрешил его принудительную госпитализацию.