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СМИ: самолет Belavia подал сигнал бедствия во время рейса Минск — Анталия

Ведомости

Самолет белорусской компании Belavia подал сигнал бедствия на пути из Минска в Анталию, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах.

Экипаж самолета подал сигнал бедствия над Воронежской областью, уточнил источник «Интерфакса». По его данным, Boeing 737 направляется в Воронеж; ожидается, что он совершит там аварийную посадку. По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация. «Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается», — сообщил собеседник агентства. По его словам, самолет пополнил парк Belavia пять лет назад и до этого нигде не эксплуатировался.

По данным источника ТАСС в авиационных кругах, самолет подал сигнал бедствия над Белгородской областью. Самолет снизился и изменил курс; сейчас он находится над Воронежом. Самолет совершит посадку в московском аэропорту. На его борту находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Собеседник «РИА Новости» сообщил, что самолет приземлится в «Домодедово» для более оперативного решения технических проблем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных