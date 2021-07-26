СМИ: самолет Belavia подал сигнал бедствия во время рейса Минск — Анталия

Экипаж самолета подал сигнал бедствия над Воронежской областью, уточнил источник «Интерфакса». По его данным, Boeing 737 направляется в Воронеж; ожидается, что он совершит там аварийную посадку. По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация. «Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается», — сообщил собеседник агентства. По его словам, самолет пополнил парк Belavia пять лет назад и до этого нигде не эксплуатировался.