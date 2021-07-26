Российские саблистки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио под флагом Олимпийского комитета России. Россияне представлены в 33 видах олимпийского программы из 44. На данный момент у российской сборной одна золотая, четыре серебряных и три бронзовых медали. Игры завершатся 8 августа.