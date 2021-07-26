Российские саблистки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио
Саблистка из России Софья Великая вышла в финал Олимпийских игр в Токио, победив в полуфинале венгерку Анну Мартон со счетом 15:8, передает «РИА Новости».
Таким образом, сборная России получит и золото, и серебро в этом виде программы. В финале Олимпийских игр Великая встретится со своей соотечественницей Софией Поздняковой, победившей в полуфинале француженку Манон Брюне.
София Позднякова победила Софью Великую в финале олимпийского турнира по фехтованию на саблях со счетом 15:11. Поединок транслировался на «Первом канале». Позднякова завоевала золотую медаль Олимпиады, Великая — серебряную.
Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио под флагом Олимпийского комитета России. Россияне представлены в 33 видах олимпийского программы из 44. На данный момент у российской сборной одна золотая, четыре серебряных и три бронзовых медали. Игры завершатся 8 августа.