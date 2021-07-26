Россия завоевала четвертую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио
Тхэквондист Максим Храмцов выиграл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо. Эта победа стала четвертой для России на Олимпийских играх в Токио, сообщает « Р-Спорт».
Храмцов участвовал в весовой категории до 80 кг и победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9. Бронзовыми призерами стали египтянин Сейф Эйсса и хорват Тони Канает.
Ранее российская саблистка София Позднякова взяла золото, победив Софью Великую в финале олимпийского турнира по фехтованию на саблях со счетом 15:11.
Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио под флагом Олимпийского комитета России. Россияне представлены в 33 видах олимпийской программы из 44. Игры завершатся 8 августа.