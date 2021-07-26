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Россия завоевала четвертую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио

Ведомости

Тхэквондист Максим Храмцов выиграл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо. Эта победа стала четвертой для России на Олимпийских играх в Токио, сообщает « Р-Спорт».

Храмцов участвовал в весовой категории до 80 кг и победил иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9. Бронзовыми призерами стали египтянин Сейф Эйсса и хорват Тони Канает.

Ранее российская саблистка София Позднякова взяла золото, победив Софью Великую в финале олимпийского турнира по фехтованию на саблях со счетом 15:11.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио под флагом Олимпийского комитета России. Россияне представлены в 33 видах олимпийской программы из 44. Игры завершатся 8 августа.

Ранее по теме: Российские саблистки завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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