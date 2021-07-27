В России предложили компенсировать расходы на газификацию домов

«Речь идет о тех, кто проводил работы за свой счёт после того, как президент поддержал предложение партии и дал в ходе послания поручение запустить программу, но законодательные изменения по ней еще не были приняты. В правительстве поддержали инициативу партии», — говорится в сообщении.