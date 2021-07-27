В России предложили компенсировать расходы на газификацию домов
«Единая Россия» предложила компенсировать расходы на газификацию россиянам, которые заплатили за нее до начала программы «социальной газификации», говорится в Telegram-канале пресс-службы партии.
«Речь идет о тех, кто проводил работы за свой счёт после того, как президент поддержал предложение партии и дал в ходе послания поручение запустить программу, но законодательные изменения по ней еще не были приняты. В правительстве поддержали инициативу партии», — говорится в сообщении.
11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. В соответствии с законом в России вводится институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».
7 июля российское правительство рекомендовало регионам подготовить меры поддержки населения для проведения работ по газификации внутри участков домовладений.