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МЧС оценил ущерб от лесных пожаров в Якутии в 1 млрд рублей

Ведомости

Прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии составляет более 1 млрд руб., ущерб возмещен на 150 тыс. руб., сообщила в интервью начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС по Якутии Надежда Петрова.

«В соответствии с представленными документами, прямой ущерб от лесных пожаров составил более 1 млрд. рублей. Сейчас активно проводится работа по его возмещению. Например, на сегодняшний день добровольно возмещен ущерб на сумму около 150 тыс. рублей, а также нашим ведомством приняты меры принудительного характера», — рассказала Петрова. По ее словам, суды удовлетворили ходатайства об аресте имущества виновных граждан на сумму более 1 млн руб.

Лесные пожары в Якутии начались в конце мая, пик пожаров наступил во второй половине июня. Глава региона Айсен Николаев заявил, что причиной пожаров стало глобальное изменение климата. Средняя температура в Якутии в июне была на несколько градусов выше нормы.

По данным МЧС, количество пожаров в Якутии снизилось с 1503 в 2020 г. до 1227 в этом году. Общая площадь пожаров уменьшилась на 10%, отметила Петрова. Большинство пожаров – 1077 из 1227 – произошли из-за прохождения грозового фронта. Также причинами пожара становятся неосторожное обращение с огнем, разведение костров, неосторожное курение, выжигание сухой травы и т.д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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