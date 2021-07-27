МЧС оценил ущерб от лесных пожаров в Якутии в 1 млрд рублей

«В соответствии с представленными документами, прямой ущерб от лесных пожаров составил более 1 млрд. рублей. Сейчас активно проводится работа по его возмещению. Например, на сегодняшний день добровольно возмещен ущерб на сумму около 150 тыс. рублей, а также нашим ведомством приняты меры принудительного характера», — рассказала Петрова. По ее словам, суды удовлетворили ходатайства об аресте имущества виновных граждан на сумму более 1 млн руб.