МЧС оценил ущерб от лесных пожаров в Якутии в 1 млрд рублей
Прямой ущерб от лесных пожаров в Якутии составляет более 1 млрд руб., ущерб возмещен на 150 тыс. руб., сообщила в интервью начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС по Якутии Надежда Петрова.
«В соответствии с представленными документами, прямой ущерб от лесных пожаров составил более 1 млрд. рублей. Сейчас активно проводится работа по его возмещению. Например, на сегодняшний день добровольно возмещен ущерб на сумму около 150 тыс. рублей, а также нашим ведомством приняты меры принудительного характера», — рассказала Петрова. По ее словам, суды удовлетворили ходатайства об аресте имущества виновных граждан на сумму более 1 млн руб.
Лесные пожары в Якутии начались в конце мая, пик пожаров наступил во второй половине июня. Глава региона Айсен Николаев заявил, что причиной пожаров стало глобальное изменение климата. Средняя температура в Якутии в июне была на несколько градусов выше нормы.
По данным МЧС, количество пожаров в Якутии снизилось с 1503 в 2020 г. до 1227 в этом году. Общая площадь пожаров уменьшилась на 10%, отметила Петрова. Большинство пожаров – 1077 из 1227 – произошли из-за прохождения грозового фронта. Также причинами пожара становятся неосторожное обращение с огнем, разведение костров, неосторожное курение, выжигание сухой травы и т.д.