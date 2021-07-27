Глава Еврокомиссии сообщила о почти 60% вакцинированных взрослых в ЕС

«Наша цель заключалась в том, чтобы защитить 70% взрослых в Европейском Союзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели. А у 57% взрослых уже есть полная защита от двойной прививки», — сказала фон дер Ляйен, слова которой опубликованы на сайте Еврокомиссии.