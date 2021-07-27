Глава Еврокомиссии сообщила о почти 60% вакцинированных взрослых в ЕС
В Евросоюзе первую дозу вакцины от коронавируса получили 70% взрослых граждан, а полная защита от инфекции имеется у 57%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Наша цель заключалась в том, чтобы защитить 70% взрослых в Европейском Союзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели. А у 57% взрослых уже есть полная защита от двойной прививки», — сказала фон дер Ляйен, слова которой опубликованы на сайте Еврокомиссии.
«Эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров», — добавила она.
При этом глава Еврокомиссии отметила опасность варианта коронавируса «дельта».
«Вариант дельты очень опасен. Поэтому я призываю всех, кто имеет возможность, быть вакцинированными. Для собственного здоровья и защиты других», — подчеркнула фон дер Ляйен.
1 июля во всех 27 странах Евросоюза официально начала работать система выдачи COVID-сертификатов. Она призвана облегчить свободное передвижение внутри границ ЕС. Документ выдается полностью вакцинированным, получившим отрицательный тест на коронавирус или переболевшим им. Для получения сертификата нужно пройти вакцинацию препаратом, одобренным в Евросоюзе. Сейчас таких вакцин четыре — производства BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.