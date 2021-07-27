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Глава Еврокомиссии сообщила о почти 60% вакцинированных взрослых в ЕС

Ведомости

В Евросоюзе первую дозу вакцины от коронавируса получили 70% взрослых граждан, а полная защита от инфекции имеется у 57%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Наша цель заключалась в том, чтобы защитить 70% взрослых в Европейском Союзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели. А у 57% взрослых уже есть полная защита от двойной прививки», — сказала фон дер Ляйен, слова которой опубликованы на сайте Еврокомиссии.

«Эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров», — добавила она.

При этом глава Еврокомиссии отметила опасность варианта коронавируса «дельта».

«Вариант дельты очень опасен. Поэтому я призываю всех, кто имеет возможность, быть вакцинированными. Для собственного здоровья и защиты других», — подчеркнула фон дер Ляйен.

1 июля во всех 27 странах Евросоюза официально начала работать система выдачи COVID-сертификатов. Она призвана облегчить свободное передвижение внутри границ ЕС. Документ выдается полностью вакцинированным, получившим отрицательный тест на коронавирус или переболевшим им. Для получения сертификата нужно пройти вакцинацию препаратом, одобренным в Евросоюзе. Сейчас таких вакцин четыре — производства BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных