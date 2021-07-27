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Песков оценил ход вакцинации от коронавируса в России

Ведомости

Россия пока не может справиться с распространением коронавируса, потому что люди проходят вакцинацию недостаточно активно, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока коренным образом справиться с распространением инфекции. Только вакцинация определенного количества граждан в процентах поможет нам обуздать эту заразу», — сказал он.

Песков опроверг информацию о том, что власти якобы снизили контроль за соблюдением гражданами масочного режима перед выборами в Госдуму, которые запланированы на период с 17 по 19 сентября. Представитель Кремля пояснил, что ношение масок — «это вопрос самосознательности людей, их чувства ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих».

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 23 032 россиян. Скончались 779 пациентов с COVID-19. За все время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 6,1 млн граждан, из которых 155 300 умерли.

При этом почти 16% населения России, или около 23,3 млн человек, сделали обе прививки от коронавируса. Еще 24,1%, или 35,2 млн жителей страны, пока получили лишь первую дозу препарата.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии сообщила о почти 60% вакцинированных взрослых в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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