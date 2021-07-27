Песков оценил ход вакцинации от коронавируса в России
Россия пока не может справиться с распространением коронавируса, потому что люди проходят вакцинацию недостаточно активно, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока коренным образом справиться с распространением инфекции. Только вакцинация определенного количества граждан в процентах поможет нам обуздать эту заразу», — сказал он.
Песков опроверг информацию о том, что власти якобы снизили контроль за соблюдением гражданами масочного режима перед выборами в Госдуму, которые запланированы на период с 17 по 19 сентября. Представитель Кремля пояснил, что ношение масок — «это вопрос самосознательности людей, их чувства ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих».
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 23 032 россиян. Скончались 779 пациентов с COVID-19. За все время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 6,1 млн граждан, из которых 155 300 умерли.
При этом почти 16% населения России, или около 23,3 млн человек, сделали обе прививки от коронавируса. Еще 24,1%, или 35,2 млн жителей страны, пока получили лишь первую дозу препарата.