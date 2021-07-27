Песков оценил ход вакцинации от коронавируса в России

Песков опроверг информацию о том, что власти якобы снизили контроль за соблюдением гражданами масочного режима перед выборами в Госдуму, которые запланированы на период с 17 по 19 сентября. Представитель Кремля пояснил, что ношение масок — «это вопрос самосознательности людей, их чувства ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих».