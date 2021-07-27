Глава Калининградской области заявил о недостаточных поставках вакцин от COVID-19
Объем поставок вакцин от коронавируса в Калининградскую область в 2,5 раза ниже потребностей региона, заявил губернатор области Антон Алиханов в Instagram.
«Ждем поставок в достаточном количестве вакцины. Пока поставляют в 2,5 раза меньше, чем мы могли бы потреблять», – написал Алиханов, отметив, что увеличение поставок ожидается в ближайшее время. Так губернатор прокомментировал вопрос подписчицы о причинах отсутствия вакцин в городе Гусев в течение месяца.
Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столицу поступила партия второго компонента вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», однако препарат будет доступен для москвичей, которые сделали первую прививку этой вакциной. До этого в Москве несколько раз приостанавливали вакцинацию препаратами «Ковивак» и «Эпиваккорона». В июле очередная партия «Ковивака» закончилась за сутки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что работа над увеличением объемов производства вакцин от коронавируса ведется постоянно. Существует определенный график производства, поставок и распределения вакцин по регионам. Разница в объемах производства и поставок разных препаратов может быть, добавил он.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.