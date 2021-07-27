Глава Калининградской области заявил о недостаточных поставках вакцин от COVID-19

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столицу поступила партия второго компонента вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», однако препарат будет доступен для москвичей, которые сделали первую прививку этой вакциной. До этого в Москве несколько раз приостанавливали вакцинацию препаратами «Ковивак» и «Эпиваккорона». В июле очередная партия «Ковивака» закончилась за сутки.