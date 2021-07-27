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Глава Калининградской области заявил о недостаточных поставках вакцин от COVID-19

Ведомости

Объем поставок вакцин от коронавируса в Калининградскую область в 2,5 раза ниже потребностей региона, заявил губернатор области Антон Алиханов в Instagram.

«Ждем поставок в достаточном количестве вакцины. Пока поставляют в 2,5 раза меньше, чем мы могли бы потреблять», – написал Алиханов, отметив, что увеличение поставок ожидается в ближайшее время. Так губернатор прокомментировал вопрос подписчицы о причинах отсутствия вакцин в городе Гусев в течение месяца.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столицу поступила партия второго компонента вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», однако препарат будет доступен для москвичей, которые сделали первую прививку этой вакциной. До этого в Москве несколько раз приостанавливали вакцинацию препаратами «Ковивак» и «Эпиваккорона». В июле очередная партия «Ковивака» закончилась за сутки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что работа над увеличением объемов производства вакцин от коронавируса ведется постоянно. Существует определенный график производства, поставок и распределения вакцин по регионам. Разница в объемах производства и поставок разных препаратов может быть, добавил он.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали ситуацию с производством вакцин от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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