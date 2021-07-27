Правительство включило димедрол с этиловым спиртом в список одурманивающих веществ

Закон «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации» был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2020 г. и вступил в силу 1 января текущего года. Он запрещает производство, изготовление, закупку, поставку, хранение, транспортировку закиси азота, а также использование этого вещества не по назначению в целях изменения состояния организма человека.