Правительство включило димедрол с этиловым спиртом в список одурманивающих веществ
Правительство России утвердило перечень одурманивающих средств. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«В соответствии с федеральным законом "Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемый перечень одурманивающих веществ», — говорится в документе.
В перечень вошли закись азота, ксенон, смеси димедрола и доксиламина с этиловым спиртом независимо от их концентрации.
Закон «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации» был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2020 г. и вступил в силу 1 января текущего года. Он запрещает производство, изготовление, закупку, поставку, хранение, транспортировку закиси азота, а также использование этого вещества не по назначению в целях изменения состояния организма человека.