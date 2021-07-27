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В Чечне заявили о вакцинации от коронавируса 60% взрослого населения

Ведомости

Чечня стала первым регионом в РФ, где вакцинацию от коронавируса прошли 60% взрослого населения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова.

«Чечня первой из регионов РФ достигла 60% вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 тыс. человек) от общей численности жителей республики (910 тыс. человек)», — заявил чиновник. По его словам, эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в Чечне ближе к осени.

Ранее сегодня Роспотребнадзор опубликовал постановления главного санитарного врача республики от 30 июня, из которого следует введение обязательной иммунизации от COVID-19 для госслужащих, работников туриндустрии, транспорта, сферы услуг, СМИ и других отраслей. Таким образом, Чечня стала 42 регионом, где власти объявили об обязательной вакцинации.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. 21 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последнее время темп вакцинации в России вырос почти вдвое. Первым компонентом вакцинированы 33,6 млн россиян, 22,6 млн из них получили оба компонента.

Ранее по теме: Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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