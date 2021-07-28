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Минюст разрешил заключать браки дома и в больнице

Ведомости

Министерство юстиции опубликовало приказ, который разрешает в особых обстоятельствах регистрировать брак дома, в больнице или другой организации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении», — говорится в приказе.

На заключение брака вместе с дорогой дается 2,5 часа. Приказ вступит в силу в начале августа.

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева сообщила «Российской газете», что особыми обстоятельствами могут считаться беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и т.д.

Ранее власти Москвы разрешили заключать брак в неторжественной обстановке в МФЦ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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