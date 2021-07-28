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Названа дата промежуточных итогов исследования AstraZeneca и «Спутник лайт»

Ведомости

Промежуточные итоги клинического исследования комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт» ожидаются в конце 2021 г. – начале 2022 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу AstraZeneca в России.

«Промежуточные результаты клинического исследования комбинации вакцин от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca ("Оксфордской вакцины") и "Спутник Лайт" центра им. Гамалеи ожидаются в конце 2021 года или начале следующего», – говорится в сообщении.

Вчера российский Минздрав одобрил проведение исследований комбинации вакцин «Спутник лайт» и AstraZeneca, которые пройдут с 26 июля 2021 г. по 2 марта 2022 г. В испытаниях примут участие 150 добровольцев. Ранее в нескольких странах мира проводились исследования комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca.

В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт». «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире в августе прошлого года. Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 г. Позже в связи с ростом заболеваемости COVID-19 некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию работников ряда отраслей.

Ранее по теме: Минздрав одобрил исследование комбинации «Спутник лайт» и AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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