Названа дата промежуточных итогов исследования AstraZeneca и «Спутник лайт»

В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт». «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире в августе прошлого года. Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 г. Позже в связи с ростом заболеваемости COVID-19 некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию работников ряда отраслей.