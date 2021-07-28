Названа дата промежуточных итогов исследования AstraZeneca и «Спутник лайт»
Промежуточные итоги клинического исследования комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт» ожидаются в конце 2021 г. – начале 2022 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу AstraZeneca в России.
«Промежуточные результаты клинического исследования комбинации вакцин от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca ("Оксфордской вакцины") и "Спутник Лайт" центра им. Гамалеи ожидаются в конце 2021 года или начале следующего», – говорится в сообщении.
Вчера российский Минздрав одобрил проведение исследований комбинации вакцин «Спутник лайт» и AstraZeneca, которые пройдут с 26 июля 2021 г. по 2 марта 2022 г. В испытаниях примут участие 150 добровольцев. Ранее в нескольких странах мира проводились исследования комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca.
В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт». «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире в августе прошлого года. Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 г. Позже в связи с ростом заболеваемости COVID-19 некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию работников ряда отраслей.