В России впервые с конца июня выявили меньше 23 000 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 2445 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5131 человек, скончались 93 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 495 775 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1918), Московская (+1449), Нижегородская (+544) и Свердловская (+495) области.