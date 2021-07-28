В России впервые с конца июня выявили меньше 23 000 случаев COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 22 420 человек, следует из статистики оперштаба на 28 июля. Умерли 798 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 195 232. Умерли за все время пандемии 156 178 человек.
Вчера, 27 июля, оперштаб сообщил о 23 032 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2445 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5131 человек, скончались 93 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 495 775 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1918), Московская (+1449), Нижегородская (+544) и Свердловская (+495) области.
За сутки полностью выздоровели 20 579 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 547 529.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 195 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,6 млн случаев, Индии (более 31,4 млн) и Бразилии (свыше 19,7 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.