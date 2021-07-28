В Госдуме призвали отстранить журналиста за провокацию теннисиста Медведева

«Кому-то, видимо, не нравится, что мы продолжаем выигрывать — отсюда и подобные оскорбления и обвинения в мошенничестве. Что касается данного журналиста, то организаторы должны лишить его аккредитации, он не имеет права провоцировать подобным образом не только россиян, но и спортсменов из других стран», — сказал Свищев.