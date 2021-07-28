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В Госдуме призвали отстранить журналиста за провокацию теннисиста Медведева

Ведомости

Организаторы олимпиады в Токио должны лишить аккредитации журналиста, который задал провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву, сообщил ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

Ранее Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, который развал форму российской сборной на олимпиаде мошеннической.

«Кому-то, видимо, не нравится, что мы продолжаем выигрывать — отсюда и подобные оскорбления и обвинения в мошенничестве. Что касается данного журналиста, то организаторы должны лишить его аккредитации, он не имеет права провоцировать подобным образом не только россиян, но и спортсменов из других стран», — сказал Свищев.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под флагом России. Вместо российского гимна на олимпиаде звучит вступление к концерту №1 Петра Чайковского. Российские спортсмены на олимпиаде представляют команду Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных