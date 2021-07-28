В Госдуме призвали отстранить журналиста за провокацию теннисиста Медведева
Организаторы олимпиады в Токио должны лишить аккредитации журналиста, который задал провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву, сообщил ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.
Ранее Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, который развал форму российской сборной на олимпиаде мошеннической.
«Кому-то, видимо, не нравится, что мы продолжаем выигрывать — отсюда и подобные оскорбления и обвинения в мошенничестве. Что касается данного журналиста, то организаторы должны лишить его аккредитации, он не имеет права провоцировать подобным образом не только россиян, но и спортсменов из других стран», — сказал Свищев.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под флагом России. Вместо российского гимна на олимпиаде звучит вступление к концерту №1 Петра Чайковского. Российские спортсмены на олимпиаде представляют команду Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee).